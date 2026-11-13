Aus vs Eng 1st ODI: ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज शुक्रवार को पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले से हो गया है। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मेहमान इंग्लिश टीम 33.4 ओवर में महज 131 के स्‍कोर पर ताश के पत्‍तों की तरह ढेर हो गई है। इसमें ऑस्‍ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन ने महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्‍होंने 7.4 ओवर के अपने स्‍पेल में सिर्फ 24 रन देकर 6 अहम विकेट चटकाए हैं। इसके साथ ही इंग्‍लैंड के नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। यह वनडे क्रिकेट के 55 साल के इतिहास में उसका ऑस्‍ट्रेलिया की सरजमीं पर 5वां सबसे कम स्‍कोर है।