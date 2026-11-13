NZ vs IND 4th ODI: भारत का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, दोनों की प्लेइंग 11 में हुआ बड़ा फेरबदल

NZ vs IND 4th ODI Toss and Playing 11: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज 13 नवंबर को पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा महत्‍वपूर्ण मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। टॉस के बाद श्रेयस ने कहा कि जब हमने कल पिच देखी तो थोड़ी घास थी, लेकिन आज यह काफी सूखी लग रही है और शाम को आने वाली ओस को देखते हुए, यह भी एक कारण है कि हमने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। शुभमन गिल की जगह कप्‍तानी और पिछले मैचों के असेसमेंट को लेकर उन्‍होंने कहा कि सबसे पहले यह जरूरी है कि हम उन मैचों को एनालाइज करें, जो हमने पहले खेले हैं। हमें सही गेम नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अप्रोच और एटीट्यूड शानदार था। हम निश्चित रूप से इसे नॉकआउट की तरह लेंगे। आने वाले दो मैच बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।