IND vs PAK, U19 Asia Cup 2026 Final: क्या इस बार टूटेगा फाइनल में हार का सिलसिला? ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत

U19 Asia Cup 2026 Final: अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें 14 नवंबर को खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। भारतीय टीम के सामने इस बार सिर्फ ट्रॉफी जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि उसे पिछले दो फाइनल की हार का सिलसिला भी तोड़ना है। ऐसे में यह मुकाबला युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम होगा। भारत ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल कर लिया। अब फाइनल में उसका सामना डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान से होगा।