IND U19 vs AFG U19: अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत के सामने रखा 228 रन का लक्ष्य, थोड़ी देर में एक्शन में दिखेंगे वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर

India U19 vs Afghanistan U19 Semi Final: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 में गुरुवार 12 नवंबर को अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड टर्फ-2 पर भारत और अफगानिस्‍तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी अफगानिस्‍तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाते हुए भारतीय टीम के सामने 228 रन का लक्ष्‍य रखा है। अफगानी टीम की ओर से नोमान सालारजई और शाह फैसल रहीमी ने अर्धशतक जड़े हैं। वहीं, भारत की ओर से सबसे ज्‍यादा ईशान सूद ने तीन विकेट और आर्यन सवसानी ने दो विकेट लिए हैं। अब थोड़ी देर में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और कप्‍तान लक्ष्‍य रायचंदानी बल्‍ले के साथ एक्‍शन में नजर आएंगे।