ललित मोदी के बाद नेस वाडिया ने भी मिलाए जूही चावला के सुर में सुर, IPL में बड़े बदलाव की कर डाली मांग

बता दें कि ललित मोदी के बाद जूही चावला ने इस कॉन्सेप्ट का खुलकर सपोर्ट किया था। उन्‍होंने कहा था कि आईपीएल को अब क्रिकेट कैलेंडर में अपनी जगह बनाने की जरूरत नहीं है। इसने इसे प्रभावित करने का अधिकार हासिल कर लिया है, तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट इतनी ज्‍यादा गर्मी में क्यों खेला जाए? अगर कैलेंडर पर फिर से विचार किया जा रहा है, तो अप्रैल-मई के बजाय जनवरी में क्यों नहीं? जूही ने एक्‍स पर लिखा कि बेहतर हालात। बेहतर क्रिकेट। कुल मिलाकर सभी के लिए एक बेहतर अनुभव! आईपीएल बदल गया है। शायद इसका कैलेंडर भी अब बदल जाना चाहिए।