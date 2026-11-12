U19 Asia Cup 2026: एशिया कप में आज भारत-पाकिस्तान के मुकाबले, दोनों जीते तो फिर फाइनल में होगी चिरप्रतिद्वंद्वियों की महाभिड़ंत, जानें कब-कहां खेले जाएंगे मैच

U19 Asia Cup 2026 Semifinal Live Streaming: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 में आज रविवार को दो बेहद ही अहम मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें जीतने वाली टीमों के बीच खिताबी मुकाबला रविवार 14 नवंबर को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश के बीच खेला जाएगा। वहीं, दूसरा सेमीफाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना है। पाकिस्तान के खिलाफ लीग चरण के मैच में हार के बाद युवा टीम इंडिया ने शानदार वापसी की है। भारतीय टीम अब अपनी लय बरकरार रखते हुए अफगानिस्तान को शिकस्‍त देकर फाइनल में पहुंचना चाहेगी। आज के मुकाबले कब कहां खेले जाएंगे? आइये आपको भी बताते हैं।