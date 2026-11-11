SMAT 2026-27: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए पंजाब टीम का ऐलान, रमनदीप सिंह बने कप्तान

पंजाब की टीम 18 नवंबर को सुबह 11 बजे रेलवे से भिड़ेगी, जबकि 20 नवंबर को सुबह 9 बजे उसका मुकाबला तमिलनाडु से होगा। इसके बाद पंजाब 22 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे जम्मू-कश्मीर और 24 नवंबर को सुबह 11 बजे सौराष्ट्र के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला 26 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे बिहार के खिलाफ खेलेगी। बता दें कि पंजाब ने 2023-24 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसके अलावा टीम चार बार उपविजेता भी रह चुकी है।