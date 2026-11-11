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भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर से की सगाई, एक ही दिन में मिली दो बड़ी खुशखबरी

Arshdeep Singh Engagement: अर्शदीप सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर से सगाई कर ली है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और समरीन कौर ने हां कह दिया है।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Updated: 11 Nov 2026, 6:08 PM IST

Arshdeep Singh gets engaged

अर्शदीप सिंह ने सगाई कर ली है। फोटो- X post/ @cricsam02

Arshdeep Singh Engaged to Samreen Kaur: भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए आज का दिन बहुत खास है। उन्हें एक ही दिन में दो बड़ी खुशखबरी मिली है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर से सगाई कर ली है। मुबंई इंडियंस में शामिल होने के बाद अर्शदीप ने समरीन को प्रपोज किया है, जिसका जवाब उन्हें हां में मिला। अर्शदीप फिलहाल न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं और यहीं दोनों ने सगाई की है। सगाई की जानकारी समरीन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करके दी।

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क्या करती हैं समरीन कौर?

जम्मू कश्मीर से आने वाली 27 वर्षीय समरीन कौर मॉडल और एक्ट्रेस हैं। ये पहली बार चर्चा में साल 2018 में आई थी। तब इन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया था और फाइनलिस्ट बनी थी। इसके अलावा एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम उन्होंने पंजाबी फिल्म सरदार जी 2 के जरिए रखा जो साल 2016 में आई थी। इसके अलावा दो हिंदी फिल्मों नेल पॉलिश और कबीर खान की फिल्म 83 में भी काम किया है।

लंबे समय से साथ हैं दोनों

अर्शदीप और समरीन के रिलेशन की चर्चा इसी साल से शुरू हुई थी। समरीन आईपीएल के दौरान अर्शदीप को चियर करती नजर आई। इसके साथ ही धर्मशाला में दोनों को साथ घुमते भी देखा गया था। सबसे पहले जुलाई में अर्शदीप ने इंस्टाग्राम पर समरीन के साथ दो तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में 'My Person' लिखा था।

18 करोड़ में मुंबई इंडियंस का बने हिस्सा

समरीन से सगाई से पहले अर्शदीप को आज एक और बड़ी खुशखबरी मिली। आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स की टीम में शामिल हो गए हैं और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया है। अर्शदीप को मुंबई इंडियंस ने 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स से ट्रेड किया है।

8 साल बाद बदली टीम

अर्शदीप सिंह पिछले 8 सीजन से पंजाब किंग्स के अहम सदस्य थे और पहली बार किसी और टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। इस दौरान उन्होंने 96 मैचों में 111 विकेट हासिल किए हैं। वह PBKS के लिए अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। PBKS के साथ ही उन्होंने साल 2019 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। इसी टीम के लिए प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई और वह टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।

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