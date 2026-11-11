भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर से की सगाई, एक ही दिन में मिली दो बड़ी खुशखबरी

अर्शदीप सिंह पिछले 8 सीजन से पंजाब किंग्स के अहम सदस्य थे और पहली बार किसी और टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। इस दौरान उन्होंने 96 मैचों में 111 विकेट हासिल किए हैं। वह PBKS के लिए अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। PBKS के साथ ही उन्होंने साल 2019 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। इसी टीम के लिए प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई और वह टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।