ICC Test Rankings: अफगानिस्तान के रहमत शाह ने रचा इतिहास, ऋषभ पंत और शुभमन गिल को लगा झटका

आईसीसी की ओर से जारी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में भारत के रवींद्र जडेजा को एक स्थान का फायदा हुआ है। वे एक स्थान की सुधार के साथ 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या दो पायदान चढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन को जबरदस्त फायदा हुआ है। जोमेल वारिकन 11 पायदान की छलांग लगाकर 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क टॉप पर बने हुए हैं, जबकि शीर्ष 10 में जसप्रीत बुमराह एक मात्र भारतीय गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह 5वें नंबर पर बरकरार हैं।