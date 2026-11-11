U19 Asia Cup 2026: सेमीफाइनल की चार टीमें कन्फर्म, जानें टूर्नामेंट में कैसा रहा है इनका इतिहास

टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, जिसने आठ बार खिताब जीता है। तो अफगानिस्तान ने ही टीम इंडिया की लगातार जीत का सिलसिला तोड़ा था, जब उसने 2017 में पहली बार इकलौता खिताब जीता था। उससे पहले खेले गए पांच अंडर-19 एशिया कप का खिताब टीम इंडिया ने ही जीता था। हालांकि, उसके बाद से अफगानिस्तान की टीम कभी फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले में जहां अफगानिस्तान की टीम पिछले 9 साल के तिलिस्म को तोड़ना चाहेगी, तो वहीं टीम इंडिया भी खिताब के सूखे को खत्म करना चाहेगी।