IND vs NZ: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, रचिन रवींद्र और डेवोन कॉनवे की वापसी

न्यूजीलैंड की टीम 2021 में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद एक बार फिर फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी, तो दूसरी ओर टीम इंडिया के सामने न सिर्फ WTC के फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखना होगा, बल्कि वो अपने घर में मिली शर्मनाक हार का बदला लेना चाहेगी। साथ में उसे ये भी दिखाना होगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गजों के बिना भी टीम जीत सकती है।