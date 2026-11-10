PAK vs SL 1st Test: पाकिस्तान के तीन डेब्यूटेंट ने किया कमाल, 34 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला सोमवार से शुरू हुआ। इस मैच में तैयब आरिफ को पाकिस्तान की ओर से टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। उन्हें शनिवार को टीम में शामिल किया गया था। वह शुरुआती 14 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं थे। तैयब ने अजान अवैस के साथ पारी की शुरुआत की। उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी की। तैयब ने केवल 51 गेंदों पर 57 रन बनाए। उनकी पारी में नौ चौके और एक छक्का शामिल रहा। इसके बाद 26 साल के ऑलराउंडर मोहम्मद ताहा ने भी अर्धशतक लगाया। उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी की। ताहा ने 105 गेंदों पर 51 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने पांच चौके लगाए।