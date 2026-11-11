IPL 2027 Trade: पंजाब किंग्स से जुड़ते ही हार्दिक पंड्या को हुआ करोड़ों का फायदा, अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में हुए शामिल

गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाने के बाद हार्दिक पंड्या का औरा और बड़ा हो गया। 2023 में उनकी कप्तानी में गुजरात फिर फाइनल में पहुंची लेकिन इस बार खिताब से चूक गई। उनकी कप्तानी स्किल्स ने सभी फ्रेंचाइजी को प्रभावित किया। 2024 आईपीएल से पहले हार्दिक पंड्या की मुंबई इंडियंस में फिर से वापसी हो गई और इस बार उन्हें रोहित शर्मा की जगह कप्तान बना दिया गया। हालांकि कप्तान के तौर पर मुंबई इंडियंस में हार्दिक का करियर कुछ खास नहीं रहा और टीम खिताब दूर जाती रही। हालांकि बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के करीब पहुंचना भी किसी भी भारतीय खिलाड़ी का सपना हो सकता है। उन्होंने अब तक 162 मुकाबलों में 2955 रन बनाए हैं और 82 विकेट हासिल किए हैं।