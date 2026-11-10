ICC Test Rankings: वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज हारते ही बांग्लादेश को बड़ा झटका, जानें भारत का हाल

Test Rankings: आईसीसी की ओर से बुधवार को टेस्ट टीम रैंकिंग जारी की गई है। वेस्टइंडीज से दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की हार से बांग्लादेश को आईसीसी की ओर से जारी ताजा टेस्ट टीम रैंकिंग में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। बांग्लादेश की टीम जहां दो पायदान फिसलकर अब 8वें स्थान पर पहुंच गई है, वहीं वेस्टइंडीज की टीम दो स्थान के सुधार के साथ अब छठे नंबर पर काबिज हो गई है। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज ने मेजबान बांग्लादेश को दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से हराया था, वहीं दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच ड्रॉ रहा था।