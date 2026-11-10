MI को कौन से 2 प्लेयर्स को जरूर करना चाहिए रिलीज? आकाश चोपड़ा ने वजह के साथ बताए नाम

आकाश चोपड़ा ने जियोस्टार पर कहा कि अगर पिछले सीजन में सब कुछ ठीक रहा होता, तो मुंबई की टीम को देखकर आपको लगता है, कुछ भी बदलने की क्या जरूरत है? उनके पास संतुलन है, उनके पास अनुभव है और उनमें जबरदस्त क्षमता है, तो बदलाव क्यों? उन्होंने कहा कि शायद उन्हें एक भारतीय स्पिनर या एक भारतीय पेसर की जरूरत है, जो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन, उन्हें बस इतना ही करना था। फिर शहर में सबसे ज्यादा चर्चा हार्दिक पंड्या के ट्रेड की है। यहीं से एमआई के लिए रिटेंशन और रिलीज पर फैसले लेने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि आपको आमतौर पर ऐसा खिलाड़ी नहीं मिलता। क्या होगा अगर उसकी जगह आपको दो मिल जाएं?