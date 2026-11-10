IND vs UAE, U19 Asia Cup 2026: आर्यवीर सहवाग ने ठोका शतक, भारत ने यूएई को दिया 310 रन का लक्ष्य

आर्यवीर सहवाग के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। हालांकि नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 310 रन बनाने में सफल रही। भारत की ओर से वीके विनीत 69 गेंद में 67 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 3 चौके और 3 छक्के लगाए।