वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने U19 एशिया कप में उड़ाया गर्दा, शतक ठोक बने टीम इंडिया के संकटमोचक

Aaryavir Sehwag Hundred in IND U19 vs UAE U19: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 में मंगलवार 10 अक्‍टूबर को भारत और यूएई के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है। करो या मरो वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम 62 के स्‍कोर पर कप्‍तान लक्ष्‍य रायचंदानी का विकेट गंवाकर मुश्किल में फंसती नजर आ रही थी, लेकिन यहीं से वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने टीम के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए नाबाद शतक जड़ दिया है। आर्यवीर और वीके वीनीत के बीच दूसरे विकेट के लिए 140 से ऊपर की साझेदारी हो चुकी है। दिलचस्‍प बात ये है कि जिस विकेट को पहली पारी में गेंदबाजी के मुफीद माना जा रहा था और इसी वजह से यूएई के कप्‍तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन अब उसे आर्यवीर ने गलत साबित कर दिया है।