वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने वैभव सूर्यवंशी जैसा किया कारनामा, चौकों-छक्कों की बारिश कर रच दिया इतिहास

Aaryavir Sehwag joins Vaibhav Sooryavanshi elite club: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 के तहत मंगलवार 10 अक्‍टूबर को भारत और यूएई के बीच बेहद ही रोमांचक मैच खेला जा रहा है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला है। इस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने 168 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौके और 7 छक्‍कों की मदद से 160 रन की जबरदस्‍त पारी खेली है और संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम को मुश्किल से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। इस पारी के साथ ही आर्यवीर ने इतिहास रच डाला है, अब वह एशिया यूथ/अंडर-19 कप में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले टॉप-10 प्‍लेयर्स की लिस्‍ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें अभिज्ञान कुंडू और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्‍टार भारतीय खिलाड़ी हैं।