वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने वैभव सूर्यवंशी जैसा किया कारनामा, चौकों-छक्कों की बारिश कर रच दिया इतिहास

यूएई के खिलाफ शतक जड़ने के बाद बल्ला उठाते आर्यवीर सहवाग। (इनसेट में- वैभव सूर्यवंशी) फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI
Aaryavir Sehwag joins Vaibhav Sooryavanshi elite club: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 के तहत मंगलवार 10 अक्टूबर को भारत और यूएई के बीच बेहद ही रोमांचक मैच खेला जा रहा है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला है। इस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने 168 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौके और 7 छक्कों की मदद से 160 रन की जबरदस्त पारी खेली है और संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम को मुश्किल से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। इस पारी के साथ ही आर्यवीर ने इतिहास रच डाला है, अब वह एशिया यूथ/अंडर-19 कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें अभिज्ञान कुंडू और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार भारतीय खिलाड़ी हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|रन
|गेंदें
|चौके
|छक्के
|स्ट्राइक रेट
|टीम
|विपक्षी
|मैदान
|तारीख
|1
|अभिज्ञान कुंडू
|209*
|125
|17
|9
|167.20
|भारत U-19
|मलेशिया U-19
|दुबई
|16 दिसंबर 2025
|2
|सौम्य सरकार
|209
|135
|27
|8
|154.81
|बांग्लादेश U-19
|कतर U-19
|कुआलालंपुर
|23 जून 2012
|3
|समीर मिन्हास
|177*
|148
|11
|8
|119.59
|पाकिस्तान U-19
|मलेशिया U-19
|दुबई
|12 दिसंबर 2025
|4
|मीत भावसार
|175*
|149
|24
|1
|117.44
|कुवैत U-19
|नेपाल U-19
|ICCA 2, दुबई
|28 दिसंबर 2021
|5
|समीर मिन्हास
|172
|113
|17
|9
|152.21
|पाकिस्तान U-19
|भारत U-19
|ICCA, दुबई
|21 दिसंबर 2025
|6
|वैभव सूर्यवंशी
|171
|95
|9
|14
|180.00
|भारत U-19
|UAE U-19
|ICCA, दुबई
|12 दिसंबर 2025
|7
|अयान मिस्बाह
|163
|153
|9
|7
|106.53
|UAE U-19
|मलेशिया U-19
|दुबई
|14 दिसंबर 2025
|8
|आर्यवीर सहवाग
|160
|168
|17
|7
|95.23
|भारत U-19
|UAE U-19
|अल अमेरात
|10 नवंबर 2026
|9
|शहजैब खान
|159
|147
|5
|10
|108.16
|पाकिस्तान U-19
|भारत U-19
|दुबई (DICS)
|30 नवंबर 2024
|10
|अहसान अल मुमिन
|152*
|133
|10
|6
|114.28
|बांग्लादेश U-19
|मलेशिया U-19
|अल अमेरात
|9 नवंबर 2026
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को पहला झटका कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (17) के रूप में 62 के स्कोर पर लगा। इसके बाद आर्यवीर सहवाग का साथ देने वीके वीनीत मैदान पर उतरे। इन दोनों भारतीय पारी को अच्छे से संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 183 गेंदों पर 193 रन की साझेदारी की। इसी दौरान आर्यवीर ने पहले अर्धशतक, शतक और फिर 150 रन पूरे किए और वह 168 गेदों पर 17 चौके और 7 छक्कों की मदद से 160 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
फिर 261 के स्कोर पर दूसरा और 276 के स्कोर पर वीनीत के रूप में चौथा विकेट गिरा। वीनीत 69 गेंदों पर 67 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरे और भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 309 रन स्कोर बोर्ड पर लगा डाले।
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