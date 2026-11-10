IND vs NZ: न्यूजीलैंड की धरती पर अब तक सिर्फ 5 मैच जीत पाई है टीम इंडिया, पहले ही दौरे पर 3 मैचों में मारी थी बाजी

इसके बाद भारतीय टीम 1999 में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई, जिसे न्यूजीलैंड ने 1-0 से जीत लिया। 2003 में भारतीय टीम ने 2-0 से सीरीज गंवाई, तो 2009 में भारतीय टीम ने 33 साल बाद न्यूजीलैंड की सरजमीं पर कोई मैच जीता और तीन टेस्ट मैचों की सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया। इसके बाद 2014 में भारतीय टीम फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज 1-0 से हार गई। 2019 में भारतीय टीम को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा।