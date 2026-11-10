10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ 3rd ODI: टॉस होते ही बारिश ने फिर दी दस्तक, शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें प्लेइंग 11

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। बारिश की वजह से मैच को 40-40 ओवर का निर्धारित किया गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Updated: 10 Nov 2026, 9:46 AM IST

India vs New Zealand

भारत बनाम न्यूजीलैंड (फोटो- BCCI)

India vs New Zealand, Hamilton ODI Update: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे वनडे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि, टॉस होते ही हैमिल्टन में बारिश ने एक बार फिर से दस्तक दे दी, जिसकी वजह से मैच शुरू नहीं हो सका। टॉस के बाद मैदान और पिच को तुरंत कवर कर दिया गया। टॉस के बाद जितनी देर बारिश होगी, हर 4 मिनट में एक ओवर कम हो जाएगा। फिलहाल 40-40 ओवर का मुकाबला निर्धारित किया गया है, जो सुबह 9:30 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाया।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में एक बदलाव

टीम इंडिया की प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि दूसरी ओर मिचेल सेंटनर ने ब्लेयर टिकनर को बाहर कर मैथ्यू फिशर को टीम में शामिल किया है। टीम इंडिया ने सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है।

IND vs NZ 3rd ODI: क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज! 12 घंटे के बाद हैमिल्टन में रुकी बारिश, लेकिन तूफान की चेतावनी

ये भी पढ़ें
Hamilton Weather

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

विल यंग, ​​टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी और मैथ्यू फिशर।

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह।

बारिश की वजह से टॉस 2 घंटे की देरी से हुआ। इसका असर मैच की निर्धारित ओवरों पर पड़ा है। मैच अब 50 की जगह 40 ओवर का खेला जाएगा। एक गेंदबाज अधिकतम 8 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है। वनडे सीरीज बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित रही है। दूसरे वनडे में भी बारिश की दखल की वजह से डीएलएस नियम के तहत भारतीय टीम को विजेता घोषित किया गया था।

पांच वनडे मैचों की सीरीज में भारतीय टीम शुरुआती 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना चुकी है। इस मैच में जीत हासिल कर टीम इंडिया ट्रॉफी अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। इस मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल सहित कई बार स्टार टेस्ट सीरीज की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे। आखिरी दो वनडे मैच भारत को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलना है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.