U19 Asia Cup 2026: पाकिस्तान-बांग्लादेश समेत 3 टीमों ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, टीम इंडिया आज खेलेगी वर्चुअल क्वार्टरफाइनल

अंडर 19 एशिया कप 2026 (फोटो- BCCI)
IND U19 vs UAE U19, Asia Cup 2026: अंडर-19 एशिया कप 2026 के लिए 3 टीमों का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। मंगलवार को होने वाले भारत बनाम UAE के मुकाबले से चौथे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला होगा। ग्रुप A में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है और UAE की टीम तीसरे स्थान पर है। दोनों टीमों के बीच खेला जाने वाला मुकाबला अगर किसी वजह से रद्द होता है, तो टीम इंडिया को फायदा होगा।
टीम इंडिया का नेट रन रेट बेहतर है। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में नेपाल को हराया था, तो UAE ने भी नेपाल को ही शिकस्त दी थी। दोनों ही टीमों को पाकिस्तान ने हराया है। पाकिस्तान ने अगले दौर का टिकट कंफर्म कर लिया है। इस ग्रुप से अब एक और टीम सेमीफाइनल में जाएगी, जिसका फैसला भारत और UAE के बीच होने वाले मुकाबले से होगा।
दूसरे ग्रुप से बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान ने तीनों मैच जीतकर ग्रुप B में टॉप किया और उसने सबसे पहले सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। उसके बाद बांग्लादेश की जीत से श्रीलंका की उम्मीदें टूट गईं। श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट में 3 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई, जहां उसने मलेशिया को हराया था। दूसरी ओर, बांग्लादेश को सिर्फ अफगानिस्तान से हार झेलनी पड़ी। उसने श्रीलंका और मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में टिकट हासिल कर लिया।
दोनों ग्रुप की दो टॉप टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 12 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को होगा। इस टूर्नामेंट को भारतीय टीम 8 बार जीत चुकी है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ने दो-दो बार ट्रॉफी उठाई है। अफगानिस्तान भी एक बार चैंपियन रहा है।
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|पाकिस्तान (Q)
|2
|2
|0
|0
|4
|+0.746
|2
|भारत
|2
|1
|1
|0
|2
|+1.439
|3
|UAE
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.203
|4
|नेपाल
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.531
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|अफगानिस्तान (Q)
|3
|3
|0
|0
|6
|+3.176
|2
|बांग्लादेश (Q)
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.913
|3
|श्रीलंका (E)
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.012
|4
|मलेशिया (E)
|3
|0
|3
|0
|0
|-5.079
Q = क्वालिफाई (सेमीफाइनल में जगह), E = टूर्नामेंट से बाहर
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