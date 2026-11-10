U19 Asia Cup 2026: पाकिस्तान-बांग्लादेश समेत 3 टीमों ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, टीम इंडिया आज खेलेगी वर्चुअल क्वार्टरफाइनल

दूसरे ग्रुप से बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान ने तीनों मैच जीतकर ग्रुप B में टॉप किया और उसने सबसे पहले सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। उसके बाद बांग्लादेश की जीत से श्रीलंका की उम्मीदें टूट गईं। श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट में 3 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई, जहां उसने मलेशिया को हराया था। दूसरी ओर, बांग्लादेश को सिर्फ अफगानिस्तान से हार झेलनी पड़ी। उसने श्रीलंका और मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में टिकट हासिल कर लिया।