साउथ अफ्रीका दौरे के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम का ऐलान, जैकब बेथेल की हुई वापसी

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। वह अपने बच्चे के जन्म के समय परिवार के साथ रहने के लिए ब्रिटेन लौटेंगे। उनकी जगह ब्रायडन कार्स को टीम में मौका मिल सकता है। मार्कस नॉर्थ ने कहा कि टीम का चयन जोश टंग की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया गया है। हालांकि, वह पहले टेस्ट के दौरान अपने बच्चे के जन्म के लिए ब्रिटेन लौटेंगे। वहीं, सैम करन भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। वह अपनी शादी की तैयारियों और निजी जीवन को प्राथमिकता दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका का यह दौरा नए मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के नेतृत्व में इंग्लैंड का पहला दौरा होगा।