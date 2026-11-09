साउथ अफ्रीका दौरे के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम का ऐलान, जैकब बेथेल की हुई वापसी

इंग्लैंड के क्रिकेटर जो रूट। (Photo- X/@englandcricket)
England Test squad for South Africa: इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में पहली बार बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज लियाम पैटरसन-व्हाइट को मौका दिया गया है। ऑलराउंडर लियाम पैटरसन-व्हाइट ने 2025 में नॉटिंघमशायर को काउंटी चैंपियनशिप का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज से बाहर रहने वाले जैकब बेथेल की टीम में वापसी हुई है। घुटने की चोट के कारण जैकब बेथेल अगस्त और सितंबर में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बन सके थे।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। वह अपने बच्चे के जन्म के समय परिवार के साथ रहने के लिए ब्रिटेन लौटेंगे। उनकी जगह ब्रायडन कार्स को टीम में मौका मिल सकता है। मार्कस नॉर्थ ने कहा कि टीम का चयन जोश टंग की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया गया है। हालांकि, वह पहले टेस्ट के दौरान अपने बच्चे के जन्म के लिए ब्रिटेन लौटेंगे। वहीं, सैम करन भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। वह अपनी शादी की तैयारियों और निजी जीवन को प्राथमिकता दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका का यह दौरा नए मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के नेतृत्व में इंग्लैंड का पहला दौरा होगा।
इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 17 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में होगी। इसके बाद दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से केपटाउन में शुरू होगा।
टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेंगी। इसका पहला मुकाबला 10 जनवरी को पार्ल में होगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः 13 और 15 जनवरी को ब्लोमफोंटेन में खेले जाएंगे।
जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सॉनी बेकर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, लियाम पैटरसन-व्हाइट, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ और जोश टंग।
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