तौहीद हृदोय ने किया कमाल, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले बने बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए तौहीद हृदोय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद उन्होंने कहा कि जब मुझसे गलती हुई, तो मैंने उससे सीखने की कोशिश की। मुझे पता था कि मुझे अपनी सोच में क्या बदलाव करना है। मैंने उसे मैदान पर लागू करने की कोशिश की। सच कहूं तो मैं बचपन से ही मुशफिकुर रहीम को फॉलो करता आया हूं। मैं हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको लगता है कि मुझे किसी चीज में सुधार करना चाहिए, तो मुझे जरूर बताएं। मैं हमेशा गेंद को देखकर और उसकी दिशा के अनुसार खेलने की कोशिश करता हूं। मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की।