साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, अनकैप्ड महफिजुल इस्लाम को मिला मौका

SA vs BAN Test Series: बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में अनकैप्ड बल्लेबाज महफिजुल इस्लाम को शामिल किया गया। उन्हें मौजूदा घरेलू प्रथम श्रेणी सीजन में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है।मोहम्मद नईम को भी चार साल के बाद टीम में वापसी करने में सफल रहे हैं। नियमित सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम वेस्टइंडीज के खिलाफ सिलहट टेस्ट में लगी टखने की चोट के कारण दौरे से बाहर हो गए हैं।