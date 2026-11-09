NZ-A vs IND-A: बारिश से धुला तीसरे दिन का खेल, भारत-ए की न्यूजीलैंड-ए पर 428 रन की बढ़त

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। (Photo- ANI)
New Zealand A vs India A: भारत ए ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनाधिकार अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टीम ने पहली पारी में 464 रन बनाकर पारी घोषित की। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ए ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 36 रन बनाए। क्रीज पर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट (10 रन) और जैक गिब्सन (1)। इस तरह भारत ए को कुल 428 रन की बढ़त मिल गई है। हालांकि, सोमवार को बारिश के कारण तीसरे दिन का पूरा खेल नहीं हो सका। अब मैच के अंतिम दिन का खेल बाकी है।
भारत ए की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने 102 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 88 रन की पारी खेली। ध्रुव जुरेल ने 71 रन का योगदान दिया। तिलक वर्मा 81 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 50 रन बनाए। इन पारियों की मदद से भारत ए ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और पारी घोषित कर दी थी।
न्यूजीलैंड-ए की पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 12 रन देकर दो विकेट लिए। इससे पहले पहली पारी में भी उन्होंने दो विकेट हासिल किए थे। उन्होंने पांच ओवर में 73 रन देकर दो विकेट लिए। चोट से वापसी के बाद प्रसिद्ध का यह प्रदर्शन अच्छा रहा है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह पर भी सबकी नजर थी। उन्होंने दूसरे दिन छह ओवर गेंदबाजी की और केवल 11 रन दिए। इस दौरान उन्होंने एक मेडन ओवर भी किया। हालांकि, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। चूंकि भारत को 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर टीम प्रबंधन की नजरें बनी हुई है।
ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी भारत ए की टीम का हिस्सा हैं। वह सौराष्ट्र की ओर से दो रणजी मैच खेलने के बाद टीम से जुड़े हैं। उन्होंने दूसरे दिन गेंदबाजी नहीं की थी। ऐसे में अंतिम दिन उन्हें गेंदबाजी का मौका मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि प्रसिद्ध कृष्णा को 30 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी। वह इसी चोट से उबरकर मैदान पर लौटे हैं। बारिश के कारण मैच का रोमांच कम हो गया है। अब अंतिम दिन का खेल ही बचा है। फिलहाल, मुकाबला ड्रॉ होने की संभावना अधिक है।
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