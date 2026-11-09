10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ-A vs IND-A: बारिश से धुला तीसरे दिन का खेल, भारत-ए की न्यूजीलैंड-ए पर 428 रन की बढ़त

New Zealand A vs India A 3rd unofficial test Update: भारत ए ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 428 रन की बढ़त बना ली है। प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट लिए, जबकि बारिश से तीसरे दिन का खेल धुल गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 9 Nov 2026, 12:36 PM IST

New Zealand A vs India A 3rd unofficial test

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। (Photo- ANI)

New Zealand A vs India A: भारत ए ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनाधिकार अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टीम ने पहली पारी में 464 रन बनाकर पारी घोषित की। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ए ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 36 रन बनाए। क्रीज पर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट (10 रन) और जैक गिब्सन (1)। इस तरह भारत ए को कुल 428 रन की बढ़त मिल गई है। हालांकि, सोमवार को बारिश के कारण तीसरे दिन का पूरा खेल नहीं हो सका। अब मैच के अंतिम दिन का खेल बाकी है।

यशस्वी का शतक, तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर की फिफ्टी

भारत ए की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने 102 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 88 रन की पारी खेली। ध्रुव जुरेल ने 71 रन का योगदान दिया। तिलक वर्मा 81 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 50 रन बनाए। इन पारियों की मदद से भारत ए ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और पारी घोषित कर दी थी।

NZ vs IND 3rd ODI: क्या मोहम्मद सिराज को मिलेगा मौका? जानें तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-11

ये भी पढ़ें
NZ VS IND 3rd ODI

न्यूजीलैंड-ए की पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 12 रन देकर दो विकेट लिए। इससे पहले पहली पारी में भी उन्होंने दो विकेट हासिल किए थे। उन्होंने पांच ओवर में 73 रन देकर दो विकेट लिए। चोट से वापसी के बाद प्रसिद्ध का यह प्रदर्शन अच्छा रहा है।

जसप्रीत बुमराह ने छह ओवर में दिए 11 रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह पर भी सबकी नजर थी। उन्होंने दूसरे दिन छह ओवर गेंदबाजी की और केवल 11 रन दिए। इस दौरान उन्होंने एक मेडन ओवर भी किया। हालांकि, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। चूंकि भारत को 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर टीम प्रबंधन की नजरें बनी हुई है।

ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी भारत ए की टीम का हिस्सा हैं। वह सौराष्ट्र की ओर से दो रणजी मैच खेलने के बाद टीम से जुड़े हैं। उन्होंने दूसरे दिन गेंदबाजी नहीं की थी। ऐसे में अंतिम दिन उन्हें गेंदबाजी का मौका मिलने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि प्रसिद्ध कृष्णा को 30 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी। वह इसी चोट से उबरकर मैदान पर लौटे हैं। बारिश के कारण मैच का रोमांच कम हो गया है। अब अंतिम दिन का खेल ही बचा है। फिलहाल, मुकाबला ड्रॉ होने की संभावना अधिक है।

अब बरपेगा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का कहर! हैमिल्टन में टीम इंडिया का टी20 मैच में किया था बुरा हाल

ये भी पढ़ें
NZ vs IND 3rd ODI
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.