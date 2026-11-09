NZ-A vs IND-A: बारिश से धुला तीसरे दिन का खेल, भारत-ए की न्यूजीलैंड-ए पर 428 रन की बढ़त

New Zealand A vs India A: भारत ए ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनाधिकार अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टीम ने पहली पारी में 464 रन बनाकर पारी घोषित की। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ए ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 36 रन बनाए। क्रीज पर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट (10 रन) और जैक गिब्सन (1)। इस तरह भारत ए को कुल 428 रन की बढ़त मिल गई है। हालांकि, सोमवार को बारिश के कारण तीसरे दिन का पूरा खेल नहीं हो सका। अब मैच के अंतिम दिन का खेल बाकी है।