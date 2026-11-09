NZ vs IND 3rd ODI: क्या मोहम्मद सिराज को मिलेगा मौका? जानें तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-11

भारतीय क्रिकेट टीम। (Photo - X/@BCCI)
New Zealand vs India 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को भारतीय समयानुसार सुबह 7ः30 बजे खेला जाएगा। यह मैच हैमिल्टन के सेडन पार्क में होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। उसने पहले दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। अब टीम इंडिया की नजर तीसरा मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाने पर होगी।
तीसरे वनडे से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट एक तेज गेंदबाज को आराम दे सकता है। उसकी जगह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। मोहम्मद सिराज इस सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं थे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में अर्शदीप सिंह को कोई विकेट नहीं मिला था। उन्होंने अपने स्पेल में काफी रन भी खर्च किए थे। ऐसे में तीसरे मैच में उनकी जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया जा सकता है। हालांकि, पहले वनडे में अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी की थी। उन्होंने चार विकेट अपने नाम किए थे। इसलिए टीम मैनेजमेंट के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा।
मोहम्मद सिराज के अलावा कुलदीप यादव की भी प्लेइंग-11 में वापसी हो सकती है। कुलदीप को न्यूजीलैंड दौरे के लिए तीनों फॉर्मेट में चुना गया है। हालांकि, उन्हें दौरे पर अब तक खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें तीसरे वनडे में आजमा सकता है।
दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 134 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 113 रन पर सात विकेट गंवा दिए थे। इसके बावजूद टीम इंडिया ने बारिश से प्रभावित मुकाबला अपने नाम किया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी। दूसरे वनडे में शुभमन गिल खाता भी नहीं खोल पाए थे। ऐसे में वह इस मुकाबले में अच्छी पारी खेलना चाहेंगे। नमन धीर को भी एक और मौका मिल सकता है। उन्होंने पिछले मैच में 16 गेंदों पर 12 रन बनाए थे। इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा जता सकता है।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और मोहम्मद सिराज/अर्शदीप सिंह ।
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