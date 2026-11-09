NZ vs IND 3rd ODI: क्या मोहम्मद सिराज को मिलेगा मौका? जानें तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-11

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी। दूसरे वनडे में शुभमन गिल खाता भी नहीं खोल पाए थे। ऐसे में वह इस मुकाबले में अच्छी पारी खेलना चाहेंगे। नमन धीर को भी एक और मौका मिल सकता है। उन्होंने पिछले मैच में 16 गेंदों पर 12 रन बनाए थे। इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा जता सकता है।