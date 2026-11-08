IND vs NZ: डबल वर्ल्ड रिकॉर्ड पर रोहित शर्मा की नज़रें, वनडे क्रिकेट में हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रही वनडे सीरीज में रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, जिसे तोड़ने में जमाने लग जाएंगे। सीरीज के अब तक दोनों मैचों को टीम इंडिया ने जीता है और दोनों मैच लो स्कोरिंग हुए हैं। बचे हुए 3 मैचों में रोहित शर्मा अगर 17 छक्के लगा देते हैं, तो वह वनडे क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। अगर रोहित ऐसा कर देते हैं तो इस रिकॉर्ड को तोड़ने में शायद कई दशक लग सकते हैं।