IND vs PAK, U19 Asia Cup 2026: अर्जुन राजपूत ने ठोका शतक, भारत ने पाकिस्तान को दिया 209 रन का लक्ष्य

भारतीय क्रिकेटर अर्जुन राजपूत (Photo- X/@BCCI)
U19 Asia Cup 2026: अंडर-19 एशिया कप 2026 के 8वें मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 46.3 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 208 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 209 रन का लक्ष्य दिया।
भारतीय अंडर-19 टीम की शुरुआत खराब रही। शीर्ष क्रम के चार खिलाड़ी कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (0), वीके विनीत (8), यशवर्धन चौहान (1) और आर्यवीर सहवाग (22) महज 16.4 ओवर में 42 के स्कोर पर आउट हो गए थे। भारतीय टीम पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रही थी। ऐसे वक्त में अर्जुन राजपूत ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और टीम को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया।
अर्जुन राजपूत ने एक छोर से आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी, वहीं दूसरी तरफ नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। ऐसे में अर्जुन राजपूत ने 80 गेंद में 107 रन बनाए। हालांकि 85 ओवर में 107 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जूझारूपन दिखाते हुए टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। हालांकि भारतीय अंडर-19 टीम 46.3 ओवर में 208 रन पर ऑलआउट हो गई।
भारत की ओर से अन्वय द्रविड़ ने 10 रन, मनाल चौहान ने 11 रन, यशवीर गौड़ ने 4 रन, काव्या पटेल ने 23 रन, मोहित ने 7 रन का योगदान दिया। ईशान सूद 2 रन बनाकर नाबाद रहे।
पाकिस्तान की ओर से अली रजा, रिजवानुल्लाह, निकाब शफीक ने कमाल की बॉलिंग की। अली रजा ने 10 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए। रिजवानुल्लाह ने 7 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए। निकाब शफीक ने 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मोहम्मद साय्यम ने 8.3 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिया।
भारत अंडर-19 प्लेइंग-11: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), अन्वय द्रविड़ (विकेट-कीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, आर्यवीर सहवाग, काव्या पटेल, मनाल चौहान, मोहित उल्वा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान।
भारत अंडर-19 प्लेइंग-11: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, हमजा जहूर (विकेट कीपर), अहमद हुसैन, अली रजा, हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह।
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