IND vs PAK, U19 Asia Cup 2026: अर्जुन राजपूत ने ठोका शतक, भारत ने पाकिस्तान को दिया 209 रन का लक्ष्य

अर्जुन राजपूत ने एक छोर से आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी, वहीं दूसरी तरफ नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। ऐसे में अर्जुन राजपूत ने 80 गेंद में 107 रन बनाए। हालांकि 85 ओवर में 107 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जूझारूपन दिखाते हुए टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। हालांकि भारतीय अंडर-19 टीम 46.3 ओवर में 208 रन पर ऑलआउट हो गई।