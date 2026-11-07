IND vs PAK, U19 Asia Cup Live Streaming: दिवाली को होगा भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, दांव पर सेमीफाइनल, जानें कहां देखें लाइव

दोनों टीमों ने जीत के साथ इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज किया। भारतीय टीम ने नेपाल को 10 विकेट से हराया और पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ 9 विकेट से जीत हासिल की। टीम इंडिया ने जहां गेंद और बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने 225 रन के लक्ष्य को सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। दोनों टीमें दिवाली के दिन सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। दोनों टीमें अपने इस प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगी।