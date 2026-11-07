IND vs NZ 2nd ODI: टीम इंडिया ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में हराकर तोड़ा 21 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि एक कैलेंडर वर्ष में न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा बार हराने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसने 2005 में यह कारनामा किया था। भारतीय टीम ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराकर उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी और दूसरे वनडे में जीत हासिल करते ही ऑस्ट्रेलिया का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब एक साल में न्यूजीलैंड की टीम जिस टीम से सबसे ज्यादा बार हारी है, वह ऑस्ट्रेलिया नहीं, बल्कि भारत है। टीम इंडिया ने 21 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर इंग्लैंड है, जिसने 2008 में न्यूजीलैंड को नौ बार हराया था।