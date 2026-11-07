Abu Dhabi T10 2026 Live streaming: कब और कहां देखें अबू धाबी T10 लीग, देखें पूरा मैच शेड्यूल

अबू धाबी टी10 2026 लीग का आगाज होने जा रहा है।
Abu Dhabi T10 2026, UAE Bulls vs Yas Lions: दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल, रोमांच और चौकों-छक्कों से भरपूर अबू धाबी T10 लीग 2026 का आगाज होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट का 10वां सीजन होगा, जिसमें छह टीमें खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगी। ऐसे में अहम सवाल यह है कि भारत में अबू धाबी T10 लीग 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी पर प्रसारण कहां होगा।
अबू धाबी T10 लीग 2026 का आगाज 7 नवंबर, शनिवार से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत में ये मुकाबले शाम 5:00 बजे और शाम 7:15 बजे से देखे जा सकेंगे। वहीं, तीन मैचों वाले दिन आखिरी मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा।
अबू धाबी T10 लीग 2026 में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें हैं- यूएई बुल्स, यास लायंस, रॉयल डेजर्ट चैंपियंस, एमिरेट्स ईगल्स, यूनाइटेड टाइगर्स और अरेबियन एसेस। टूर्नामेंट में कुल 32 मैच खेले जाएंगे। सभी टीमें लीग स्टेज में एक-दूसरे के खिलाफ दो-दो मुकाबले खेलेंगी। पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें क्वालीफायर खेलेंगी।
टूर्नामेंट के लीग स्टेज के मुकाबले 7 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर 2026 को समाप्त होंगे। इसके बाद 20 नवंबर 2026 को क्वालीफायर और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में कई बड़े क्रिकेटर अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। इनमें कीरोन पोलार्ड, सुनील नरेन, निकोलस पूरन, फिल साल्ट, कुसल परेरा, ट्रेंट बोल्ट, आंद्रे रसेल और लियाम लिविंगस्टोन शामिल हैं।
भारत में अबू धाबी T10 लीग 2026 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप पर लाइव मैच देखने वाले क्रिकेट प्रशंसक JioHotstar के ऐप और वेबसाइट के जरिए मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे।
|मैच
|तारीख
|मुकाबला
|समय
|पहला मैच
|7 नवंबर
|यूएई बुल्स बनाम यास लायंस
|शाम 5:00 बजे
|दूसरा मैच
|7 नवंबर
|रॉयल डेजर्ट चैंपियंस बनाम एमिरेट्स ईगल्स
|शाम 7:15 बजे
|तीसरा मैच
|7 नवंबर
|यूनाइटेड टाइगर्स बनाम अरेबियन एसेस
|रात 9:30 बजे
|चौथा मैच
|8 नवंबर
|यास लायंस बनाम एमिरेट्स ईगल्स
|शाम 5:00 बजे
|पांचवां मैच
|8 नवंबर
|यूनाइटेड टाइगर्स बनाम यूएई बुल्स
|शाम 7:15 बजे
|छठा मैच
|8 नवंबर
|अरेबियन एसेस बनाम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस
|रात 9:30 बजे
|सातवां मैच
|9 नवंबर
|एमिरेट्स ईगल्स बनाम अरेबियन एसेस
|शाम 7:15 बजे
|आठवां मैच
|9 नवंबर
|यूनाइटेड टाइगर्स बनाम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस
|रात 9:30 बजे
|नौवां मैच
|10 नवंबर
|यास लायंस बनाम यूनाइटेड टाइगर्स
|शाम 7:15 बजे
|दसवां मैच
|10 नवंबर
|यूएई बुल्स बनाम एमिरेट्स ईगल्स
|रात 9:30 बजे
|11वां मैच
|11 नवंबर
|रॉयल डेजर्ट चैंपियंस बनाम यूएई बुल्स
|शाम 7:15 बजे
|12वां मैच
|11 नवंबर
|अरेबियन एसेस बनाम यास लायंस
|रात 9:30 बजे
|13वां मैच
|13 नवंबर
|यूनाइटेड टाइगर्स बनाम एमिरेट्स ईगल्स
|शाम 5:00 बजे
|14वां मैच
|13 नवंबर
|रॉयल डेजर्ट चैंपियंस बनाम यास लायंस
|शाम 7:15 बजे
|15वां मैच
|13 नवंबर
|अरेबियन एसेस बनाम यूएई बुल्स
|रात 9:30 बजे
|16वां मैच
|14 नवंबर
|रॉयल डेजर्ट चैंपियंस बनाम यूनाइटेड टाइगर्स
|शाम 5:00 बजे
|17वां मैच
|14 नवंबर
|अरेबियन एसेस बनाम एमिरेट्स ईगल्स
|शाम 7:15 बजे
|18वां मैच
|14 नवंबर
|यास लायंस बनाम यूएई बुल्स
|रात 9:30 बजे
|19वां मैच
|15 नवंबर
|रॉयल डेजर्ट चैंपियंस बनाम अरेबियन एसेस
|शाम 5:00 बजे
|20वां मैच
|15 नवंबर
|एमिरेट्स ईगल्स बनाम यूएई बुल्स
|शाम 7:15 बजे
|21वां मैच
|15 नवंबर
|यूनाइटेड टाइगर्स बनाम यास लायंस
|रात 9:30 बजे
|22वां मैच
|16 नवंबर
|अरेबियन एसेस बनाम यूनाइटेड टाइगर्स
|शाम 7:15 बजे
|23वां मैच
|16 नवंबर
|एमिरेट्स ईगल्स बनाम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस
|रात 9:30 बजे
|24वां मैच
|17 नवंबर
|यास लायंस बनाम अरेबियन एसेस
|शाम 7:15 बजे
|25वां मैच
|17 नवंबर
|यूएई बुल्स बनाम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस
|रात 9:30 बजे
|26वां मैच
|18 नवंबर
|यूएई बुल्स बनाम यूनाइटेड टाइगर्स
|शाम 7:15 बजे
|27वां मैच
|18 नवंबर
|एमिरेट्स ईगल्स बनाम यास लायंस
|रात 9:30 बजे
|28वां मैच
|19 नवंबर
|यूएई बुल्स बनाम अरेबियन एसेस
|शाम 5:00 बजे
|29वां मैच
|19 नवंबर
|यास लायंस बनाम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस
|शाम 7:15 बजे
|30वां मैच
|19 नवंबर
|एमिरेट्स ईगल्स बनाम यूनाइटेड टाइगर्स
|रात 9:30 बजे
|क्वालीफायर
|20 नवंबर
|दूसरे स्थान की टीम बनाम तीसरे स्थान की टीम
|शाम 7:00 बजे
|फाइनल
|20 नवंबर
|फाइनलिस्ट टीमें
|रात 9:15 बजे
नोटः सभी मैच अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में होंगे।
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