Abu Dhabi T10 2026 Live streaming: कब और कहां देखें अबू धाबी T10 लीग, देखें पूरा मैच शेड्यूल

मैच तारीख मुकाबला समय

पहला मैच 7 नवंबर यूएई बुल्स बनाम यास लायंस शाम 5:00 बजे

दूसरा मैच 7 नवंबर रॉयल डेजर्ट चैंपियंस बनाम एमिरेट्स ईगल्स शाम 7:15 बजे

तीसरा मैच 7 नवंबर यूनाइटेड टाइगर्स बनाम अरेबियन एसेस रात 9:30 बजे

चौथा मैच 8 नवंबर यास लायंस बनाम एमिरेट्स ईगल्स शाम 5:00 बजे

पांचवां मैच 8 नवंबर यूनाइटेड टाइगर्स बनाम यूएई बुल्स शाम 7:15 बजे

छठा मैच 8 नवंबर अरेबियन एसेस बनाम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस रात 9:30 बजे

सातवां मैच 9 नवंबर एमिरेट्स ईगल्स बनाम अरेबियन एसेस शाम 7:15 बजे

आठवां मैच 9 नवंबर यूनाइटेड टाइगर्स बनाम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस रात 9:30 बजे

नौवां मैच 10 नवंबर यास लायंस बनाम यूनाइटेड टाइगर्स शाम 7:15 बजे

दसवां मैच 10 नवंबर यूएई बुल्स बनाम एमिरेट्स ईगल्स रात 9:30 बजे

11वां मैच 11 नवंबर रॉयल डेजर्ट चैंपियंस बनाम यूएई बुल्स शाम 7:15 बजे

12वां मैच 11 नवंबर अरेबियन एसेस बनाम यास लायंस रात 9:30 बजे

13वां मैच 13 नवंबर यूनाइटेड टाइगर्स बनाम एमिरेट्स ईगल्स शाम 5:00 बजे

14वां मैच 13 नवंबर रॉयल डेजर्ट चैंपियंस बनाम यास लायंस शाम 7:15 बजे

15वां मैच 13 नवंबर अरेबियन एसेस बनाम यूएई बुल्स रात 9:30 बजे

16वां मैच 14 नवंबर रॉयल डेजर्ट चैंपियंस बनाम यूनाइटेड टाइगर्स शाम 5:00 बजे

17वां मैच 14 नवंबर अरेबियन एसेस बनाम एमिरेट्स ईगल्स शाम 7:15 बजे

18वां मैच 14 नवंबर यास लायंस बनाम यूएई बुल्स रात 9:30 बजे

19वां मैच 15 नवंबर रॉयल डेजर्ट चैंपियंस बनाम अरेबियन एसेस शाम 5:00 बजे

20वां मैच 15 नवंबर एमिरेट्स ईगल्स बनाम यूएई बुल्स शाम 7:15 बजे

21वां मैच 15 नवंबर यूनाइटेड टाइगर्स बनाम यास लायंस रात 9:30 बजे

22वां मैच 16 नवंबर अरेबियन एसेस बनाम यूनाइटेड टाइगर्स शाम 7:15 बजे

23वां मैच 16 नवंबर एमिरेट्स ईगल्स बनाम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस रात 9:30 बजे

24वां मैच 17 नवंबर यास लायंस बनाम अरेबियन एसेस शाम 7:15 बजे

25वां मैच 17 नवंबर यूएई बुल्स बनाम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस रात 9:30 बजे

26वां मैच 18 नवंबर यूएई बुल्स बनाम यूनाइटेड टाइगर्स शाम 7:15 बजे

27वां मैच 18 नवंबर एमिरेट्स ईगल्स बनाम यास लायंस रात 9:30 बजे

28वां मैच 19 नवंबर यूएई बुल्स बनाम अरेबियन एसेस शाम 5:00 बजे

29वां मैच 19 नवंबर यास लायंस बनाम रॉयल डेजर्ट चैंपियंस शाम 7:15 बजे

30वां मैच 19 नवंबर एमिरेट्स ईगल्स बनाम यूनाइटेड टाइगर्स रात 9:30 बजे

क्वालीफायर 20 नवंबर दूसरे स्थान की टीम बनाम तीसरे स्थान की टीम शाम 7:00 बजे