विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया कमाल, रिकी पोंटिंग को पछाड़ ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

दूसरे वनडे मुकाबले से पहले विराट कोहली और रिकी पोंटिंग, दोनों के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 1,971 रन दर्ज थे। हालांकि, वेलिंगटन में खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में मैदान पर उतरने के बाद विराट कोहली 7 रन बनाकर आउट हो गए। इन 7 रनों के साथ साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में उनके कुल रनों की संख्या 1,978 हो गई। इसी के साथ उन्होंने पोंटिंग को पीछे छोड़ते हुए यह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।