NZ vs IND: भारतीय गेंदबाजों ने जमकर बरपाया कहर, दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के नाम जुड़ा बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

NZ vs IND 2nd ODI Records: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला शनिवार को वेलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी न्‍यूजीलैंड की आधी टीम महज 53 के स्‍कोर पर पवेलियन लौट चुकी है। इसके साथ अपने घर में कीवी टीम के नाम एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। यह पहली बार है, जब न्‍यूजीलैंड की टीम अपनी सरजमीं पर 50 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 18.3 ओवर लगे हैं। इससे पहले फरवरी 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ ऑकलैंड वनडे में न्यूजीलैंड को 50 रन के आंकड़े तक पहुंचने में 18.4 ओवर लगे थे।