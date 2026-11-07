‘उन्हें जाते हुए देखना दुख की बात’, मोहम्मद शमी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर भावुक हुए भारतीय टीम के कोच

Morne Morkel on Mohammed Shami test retirement: मोहम्मद शमी ने 13 साल लंबे टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 6 नवंबर 2013 को भारत के लिए अपना टेस्‍ट क्रिकेट में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ डेब्‍यू करने वाले शमी ने शुक्रवार 6 नवंबर को ही संन्‍यास का ऐलान कर दिया है। उन्‍होंने भारत के लिए आखिरी टेस्‍ट मुकाबला ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जून 2023 में खेला था। उसके बाद से उन्‍हें भारतीय सेलेक्‍टर लगातार नजरअंदाज करते आ रहे हैं। इसी वजह से उन्‍होंने सबसे लंबे फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपने फैंस के लिए एक भावुक नोट भी छोड़ा है। भारतीय टीम के मौजूदा बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने भी उनके संन्‍यास पर दुख जताते हुए इमोशनल बाते कही हैं।