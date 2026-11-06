मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, भावुक संदेश में बयां किया सफर

शमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भावुक संदेश साझा करते हुए अपने संन्यास की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "मैं सफेद जर्सी को अलविदा कह रहा हूं, लेकिन इससे जुड़ी यादों को कभी नहीं। जब पहली बार मैंने भारत की टेस्ट जर्सी पहनी थी, तब मेरा एक ही सपना था-अपने देश के लिए कुछ करना। इसके बाद हर विकेट, हर संघर्ष, हर चोट और हर वापसी ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया।"