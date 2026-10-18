‘बिजनौर की किसी भी सीट पर आ जाएं’, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का CM योगी को खुला चैलेंज, बोले- हरा नहीं पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा

Chandrashekhar Azad Statement: आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया है। अमरोहा के हसनपुर में भीम आर्मी के प्रत्याशी शाहनवाज चौधरी के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली और जनसभा के दौरान चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी। चंद्रशेखर ने दावा किया कि यदि वे (या उनकी पार्टी के प्रत्याशी) सीएम योगी को बिजनौर जिले की किसी भी विधानसभा सीट से हरा नहीं पाए, तो वे राजनीति छोड़ देंगे।