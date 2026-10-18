‘गोली मारने वाला मुस्लिम था और बचाने वाला भी’, जाति-धर्म वाले वीडियो पर बृजभूषण सिंह ने दी सफाई; सुनाया गोंडा गोलीकांड का किस्सा

दरअसल, बीते दिनों बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सामने आया था। यह वीडियो गोंडा में उनके पैतृक आवास के पास का था। वीडियो में वह अपने नाती और एक अन्य बच्चे को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपने नाती को गांव के एक दूसरे लड़के के साथ देखा। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि वह लड़का पिछड़ी जाति से है, तो बृजभूषण ने कहा कि, "ऊंची और पिछड़ी जातियों के बीच का यह रिश्ता तो देखिए। एक पिछड़ी जाति से है, तो दूसरा ऊंची जाति से। बड़े होकर ये लोग बंट जाएंगे। बच्चे बहुत मासूम होते हैं उन्हें भला ऊंची और पिछड़ी जातियों के बारे में क्या पता, लेकिन बड़े होने पर यही समाज उन्हें आपस में बांट देता है।"