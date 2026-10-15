15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Divya Mittal News: ‘राजनीति नहीं जननीति’, पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने किया अपनी पार्टी का ऐलान, 2027 यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी

Divya Mittal Political Entry: 'राजनीति नहीं, अब होगी जननीति...' पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने आखिरकार अपने सियासी भविष्य का राज खोल दिया। दिव्या मित्तल ने खुद की नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। जानिए क्या हैं 2027 चुनाव को लेकर उनका मुख्य उद्देश्य...
3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Oct 15, 2026

Divya Mittal, UP News

पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल (फोटो सोर्स: X/@divyamittal_IAS)

Former IAS Divya Mittal: उत्तर प्रदेश कैडर की पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने आखिरकार अपने सियासी भविष्य को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। किसी भी स्थापित राजनीतिक दल में शामिल होने की तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने का बड़ा ऐलान किया है। दिव्या मित्तल ने मीडिया और जनता के सामने स्पष्ट करते हुए कहा कि, "मैं अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना रही हूं जिसका नाम 'जननीति भारत' रखा गया है।" उन्होंने साफ कर दिया है कि वह किसी अन्य नेता या दल के पीछे चलने के बजाय अपने विजन और अपनी शर्तों पर जनता की सेवा करेंगी।

'पार्टियों की कमी नहीं, सुनवाई की कमी है'

दिव्या मित्तल ने गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे सोशल मीड‍ि‍या पर अपने वीडियो संदेश में कहा कि जब उन्होंने पहली बार राजनीति में आने की बात कही थी, तब लोगों से संपर्क के लिए एक नंबर साझा किया था। उस पर इतने संदेश आए कि व्हाट्सएप ने नंबर रोक दिया। उन्होंने इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि जनता से मिले संदेशों ने उन्हें आगे बढ़ने का भरोसा दिया है। दिव्या मित्तल ने कहा, "मैं अपनी पार्टी बना रही हूं। आप पूछेंगे कि पार्टियों की कमी है क्या? कमी पार्टियों की नहीं, सुनवाई की है। सुनवाई कुछ की होती है, सबकी नहीं।

आज मैं गंगा किनारे हूं और गंगा जी में हर बूंद बराबर होती है, कोई छोटी या बड़ी नहीं और रास्ता वो बूंदें खुद मिलकर तय करती हैं। मुझे ऐसी ही पार्टी बनानी है जिसमें हर व्यक्ति एक बूंद हो और हर बूंद गंगा। ऐसी ही सोच से निकली पार्टी का नाम है- जननीति भारत। राजनीति आप पर राज करती है, जननीति में राज आपका होगा।"

2027 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी

दिव्या मित्तल ने साफ किया कि जननीति भारत 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी, लड़ेगी ताकि सरकार आपके हिसाब से चल सके, 5 साल में केवल 1 दिन नहीं, हर कदम पर। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य ऐसी सरकार और व्यवस्था के लिए काम करना है, जो 5 साल में केवल चुनाव के दिन ही नहीं, बल्कि हर कदम पर जनता के प्रति जवाबदेह रहे। उन्होंने कहा कि यह अभियान बड़े विज्ञापनों या अधिक पैसे के दम पर नहीं, बल्कि घर-घर जाकर चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस मुहिम से जुड़ने और इसका संदेश आगे पहुंचाने की अपील की।

जननीति भारत पार्टी के 3 मुख्य वचन

पूर्व आईएएस ने अपनी पार्टी के तीन प्रमुख उद्देश्यों को भी जनता के सामने रखा। पहला वचन यह है कि, नीतियों के केंद्र में आम लोग होंगे। किसानों और छोटे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान उनके जमीनी अनुभवों के आधार पर किया जाएगा। दूसरा वचन यह है कि, कोई भी विकास कार्य या प्रशासनिक फैसला जाति या धर्म देखकर नहीं बल्कि जनता की वास्तविक जरूरत के आधार पर किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा में जनता की सीधी भागीदारी होगी। तीसरा वचन पूरी तरह से पारदर्शिता से जुड़ा है। सरकारी योजनाओं और बजट की हर जानकारी सीधे जनता के मोबाइल पर होगी। लोग स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति को लाल पीले और हरे रंग के जरिए खुद रेटिंग देकर सुधार का हिस्सा बनेंगे।

लंदन की नौकरी छोड़ बनी थीं IAS

दिव्या मित्तल का प्रोफाइल बेहद शानदार रहा है। उन्होंने IIT दिल्ली से बीटेक और IIM बेंगलुरु से MBA की पढ़ाई की है। इसके बाद वह लंदन में कॉरपोरेट सेक्टर में एक बड़े पैकेज वाली नौकरी कर रही थीं। लंदन की शानदार नौकरी छोड़कर वह भारत लौटीं और यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास कर 2013 बैच की आईएएस अधिकारी बनीं। अपने 13 साल के लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने मिर्जापुर देवरिया और संत कबीर नगर जैसे जिलों में जिलाधिकारी के पद पर काम किया। हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नई पार्टी के ऐलान के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की दिशा स्पष्ट कर दी है। दिव्या मित्तल ने साफ कहा है कि उनकी यह चुनावी लड़ाई किसी बड़े विज्ञापन या पैसे से नहीं बल्कि घर-घर जाकर लड़ी जाएगी।

फांसी की सजा से पहले मुस्कान ने की थी बेटी से मिलने की गुजारिश, नाना-नानी के पास रह रही 7 साल की बच्ची

ये भी पढ़ें
meerut-blue-drum-murder-case-update-muskan-sahil-death-sentence

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 02:28 pm

Published on:

15 Oct 2026 01:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Divya Mittal News: ‘राजनीति नहीं जननीति’, पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने किया अपनी पार्टी का ऐलान, 2027 यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हर छत बनेगी बिजलीघर,यूपी में 9 लाख सोलर प्लांट, 3,000 मेगावाट पार हुई क्षमता

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा, 9,500 से अधिक वेंडर्स के नेटवर्क से रोजगार के नए अवसर (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

वर्दी का अनुभव अब आएगा काम! यूपी में पूर्व अग्निवीरों के लिए खुला भर्ती में आरक्षण का रास्ता

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 18 से 25 वर्ष आयु सीमा और निर्धारित शारीरिक दक्षता मानक लागू।(फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

‘बाबू मैं आता हूं’, 6-7 दिन से नहीं हो रही थी बात, रात 2 बजे आया था फोन, मॉडल श्रद्धा दुबे बोलीं- शिवा ने बहुत ज्यादा बीयर पी रखी थी

lucknow shiva sharma death model shraddha dubey
लखनऊ

‘जिसका परिवार नहीं, वह पारिवारिक मूल्यों को क्या समझेगा’: सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का सीएम योगी पर तीखा तंज

cm yogi adityanath
लखनऊ

बेटियों की शिक्षा से बदलेगा यूपी का भविष्य, मां स्कंदमाता के संदेश से सीएम योगी ने दिया बड़ा संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन किए (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.