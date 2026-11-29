परिसीमन पर आर-पार के मूड में अखिलेश, सपा सांसदों को सदन में मौजूद रहने का फरमान (फोटो सोर्स :file photo Samajwadi Party whatsapp group )
Akhilesh Yadav Delimitation Bill : संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन विधेयक को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह संसद में केंद्र सरकार के परिसीमन बिल का विरोध करेगी। इसके लिए पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को थ्री-लाइन व्हिप जारी कर दिया है। सपा के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव ने सांसदों को 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने और सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयक के खिलाफ मतदान करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद संसद के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार बढ़ गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए संसदीय दल की अहम बैठक बुलाई है।
सोमवार, 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के चार दिवसीय विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सत्र में केंद्र सरकार संशोधित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill, 2026) और इससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी और महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े प्रावधान शामिल बताए जा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी ने इस विधेयक का विरोध करने का फैसला किया है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव की ओर से जारी थ्री-लाइन व्हिप में सभी सांसदों को पूरे विशेष सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहने को कहा गया है। पार्टी चाहती है कि मतदान के समय उसका कोई भी सांसद अनुपस्थित न रहे। संसदीय राजनीति में थ्री-लाइन व्हिप को काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए सांसदों को पार्टी के फैसले के मुताबिक सदन में उपस्थित रहने और मतदान करने का निर्देश दिया जाता है।
विशेष सत्र शुरू होने से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार सुबह दिल्ली में पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में परिसीमन विधेयक को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही सदन में सरकार को घेरने, विधेयक के विरोध में अपनी बात रखने और दूसरे विपक्षी दलों के साथ तालमेल बनाने पर भी विचार किया जाएगा। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। ऐसे में विपक्ष की ओर से इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठाने में सपा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी अपने सभी सांसदों को एकजुट रखकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध करना चाहती है।
अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। पार्टी महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है, लेकिन उसका सवाल परिसीमन की प्रक्रिया और इसके राजनीतिक असर को लेकर है। सपा प्रमुख का आरोप है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन कानून लाकर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में मनमाने बदलाव करना चाहती है।
पार्टी को आशंका है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है। इसी वजह से सपा महिला आरक्षण और परिसीमन को अलग-अलग मुद्दों के रूप में देख रही है। अखिलेश यादव इसे भाजपा की बड़ी राजनीतिक भूल बता चुके हैं और कह चुके हैं कि उनकी पार्टी सदन के भीतर इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेगी। सपा की रणनीति है कि महिला आरक्षण के समर्थन को बरकरार रखते हुए परिसीमन से जुड़े सवालों पर सरकार से जवाब मांगा जाए।
परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), समाजवादी पार्टी और वाम दलों की ओर से सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) गुट ने भी अपने लोकसभा सांसदों को विशेष सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहने के लिए थ्री-लाइन व्हिप जारी किया है। विपक्ष की कोशिश है कि सभी दल इस मुद्दे पर एक साथ आएं और सरकार के सामने अपनी आपत्तियां मजबूती से रखें। हालांकि विपक्षी खेमे में सभी दलों के बीच एक जैसी रणनीति बन पाना भी चुनौती बना हुआ है। खासकर डीएमके (DMK) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के रुख को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है।
परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी एकजुटता मजबूत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, खरगे डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने की तैयारी में हैं। इसके लिए पहले चेन्नई और फिर मुंबई जाने की योजना बताई जा रही है। इन मुलाकातों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शामिल होने की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि डीएमके और एनसीपी (शरद चंद्र पवार) के पास कुल मिलाकर करीब 30 सांसद हैं। विपक्षी दलों की रणनीति के लिहाज से इन सांसदों का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है। खबरों के मुताबिक, इन दलों ने अप्रैल में भी विधेयक के विरोध में मतदान किया था। अब उनके रुख को लेकर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है।
परिसीमन विधेयक को लेकर सबसे बड़ा सवाल संसद में संख्या बल और विपक्षी एकजुटता का है। विपक्षी दलों के सामने चुनौती यह है कि वे अपने सभी सहयोगियों को एक मंच पर लाकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध करें। वहीं, केंद्र सरकार की कोशिश होगी कि विशेष सत्र में विधेयक को लेकर अपनी बात मजबूती से रखे और इसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी समर्थन जुटाए।
कांग्रेस की ओर से खरगे की प्रस्तावित मुलाकातों को विपक्ष की आखिरी बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब निगाहें 30 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र पर टिकी हैं। सपा के थ्री-लाइन व्हिप और अखिलेश यादव की रणनीति से साफ है कि पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि विपक्षी दलों के बीच सहमति बन पाती है या नहीं और परिसीमन विधेयक पर संसद में किसका पलड़ा भारी रहता है।
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