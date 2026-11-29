परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी एकजुटता मजबूत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, खरगे डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने की तैयारी में हैं। इसके लिए पहले चेन्नई और फिर मुंबई जाने की योजना बताई जा रही है। इन मुलाकातों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शामिल होने की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि डीएमके और एनसीपी (शरद चंद्र पवार) के पास कुल मिलाकर करीब 30 सांसद हैं। विपक्षी दलों की रणनीति के लिहाज से इन सांसदों का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है। खबरों के मुताबिक, इन दलों ने अप्रैल में भी विधेयक के विरोध में मतदान किया था। अब उनके रुख को लेकर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है।