Lucknow Acid Attack Udayganj: राजधानी लखनऊ में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उदयगंज इलाके में तड़के करीब चार बजे आरोपी युवक एक युवती के घर में घुस गया और उस पर तेजाब फेंक दिया। युवती की चीख-पुकार सुनकर उसे बचाने पहुंचे माता-पिता भी आरोपी के हमले का शिकार हो गए। इस घटना में युवती समेत परिवार के तीन लोग झुलस गए, जबकि युवती की मां पर चाकू से भी जानलेवा हमला किया गया। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक युवती पर शादी करने का दबाव बना रहा था। युवती की ओर से शादी से इनकार किए जाने से वह नाराज था। इसी नाराजगी में आरोपी ने तड़के घर में घुसकर युवती पर तेजाब फेंक दिया। अचानक हुए इस हमले से घर में अफरा-तफरी मच गई। युवती की आवाज सुनकर उसके माता-पिता उसे बचाने के लिए पहुंचे तो आरोपी ने उन पर भी तेजाब फेंक दिया।
हमले के दौरान जब युवती की मां ने आरोपी का विरोध किया तो उसने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया। आरोपी ने महिला के चेहरे समेत शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से वार किए। तेजाब और चाकू से हुए हमले में परिवार के तीन लोग घायल हो गए। घर में मची चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।
शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने साहस दिखाते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए KGMU ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां तीनों का उपचार कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में लोगों के बीच आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया।
शादी से इनकार करने पर इस तरह का हिंसक हमला एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है। किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने या इनकार करने का पूरा अधिकार है। फिलहाल इस घटना ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा और एकतरफा दबाव बनाने वाले मामलों को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में पुलिस की कार्रवाई और घायलों की स्थिति से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
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