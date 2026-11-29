Lucknow Acid Attack Udayganj: राजधानी लखनऊ में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उदयगंज इलाके में तड़के करीब चार बजे आरोपी युवक एक युवती के घर में घुस गया और उस पर तेजाब फेंक दिया। युवती की चीख-पुकार सुनकर उसे बचाने पहुंचे माता-पिता भी आरोपी के हमले का शिकार हो गए। इस घटना में युवती समेत परिवार के तीन लोग झुलस गए, जबकि युवती की मां पर चाकू से भी जानलेवा हमला किया गया। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई।