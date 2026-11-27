पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से गांवों की परंपराओं, विरासत और जीवनशैली को देश-दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। भितरगांव जैसे स्थानों को विकसित करने के साथ स्थानीय लोगों, कलाकारों, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को पर्यटन से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पर्यटन से स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के अवसर मिल सकते हैं। वहीं पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि ग्रामीण समुदायों को पर्यटन विकास में सक्रिय भागीदार बनाना जरूरी है। कृषि, विरासत, स्थानीय हस्तकला, होमस्टे और सांस्कृतिक गतिविधियों को एक साथ जोड़कर गांवों की अलग पहचान को सामने लाया जा सकता है। इससे पर्यटन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के टिकाऊ अवसर भी पैदा होंगे।