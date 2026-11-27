वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Government: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां स्थित कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (KRIBHCO Fertilizers Limited) की यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के प्रयासों से मिली इस स्वीकृति के बाद अब संयंत्र में पहले के मुकाबले दोगुने से भी अधिक यूरिया का उत्पादन हो सकेगा। इससे किसानों को खाद की उपलब्धता बेहतर बनाने के साथ क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
शाहजहांपुर स्थित कृभको फर्टिलाइजर्स प्लांट की मौजूदा वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता 11 लाख मीट्रिक टन है। केंद्र सरकार ने इसमें 12.70 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी है। इस विस्तार के बाद संयंत्र की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 23.70 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। यानी अब यह प्लांट पहले की तुलना में काफी अधिक यूरिया तैयार कर सकेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब खेती के लिए उर्वरकों की मांग लगातार बनी रहती है। खासकर बुवाई और फसल की बढ़वार के समय किसानों को यूरिया की जरूरत होती है। ऐसे में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने से खाद की उपलब्धता को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने देश में उर्वरकों की बढ़ती जरूरत और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था। उनके प्रयासों के बाद भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस फैसले को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। शाहजहांपुर में स्थित यह संयंत्र अब अधिक उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। इससे जिले की औद्योगिक पहचान को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार की ओर से यह मंजूरी नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया (NIPU)-2026 के तहत दी गई है। इस नीति का उद्देश्य देश में यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना और उर्वरकों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यूरिया की उपलब्धता खेती के लिए बेहद जरूरी है। देश में उत्पादन बढ़ने से खाद की आपूर्ति को बेहतर बनाने और किसानों की जरूरत पूरी करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही घरेलू उद्योगों को भी विस्तार का मौका मिलेगा।
कृभको प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़ने का असर केवल खाद उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा Transport, Packaging, Maintenance और अन्य सहायक सेवाओं से जुड़े कारोबार को भी फायदा मिल सकता है। किसानों के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरिया का घरेलू उत्पादन बढ़ने से बाजार में इसकी उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, किसानों तक इसका वास्तविक लाभ उत्पादन विस्तार और वितरण व्यवस्था के प्रभावी होने पर निर्भर करेगा।
इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस फैसले को प्रदेश और देश में उर्वरक उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है। कुल मिलाकर, शाहजहांपुर के कृभको प्लांट की उत्पादन क्षमता 11 लाख से बढ़कर 23.70 लाख मीट्रिक टन होना जिले के लिए बड़ी औद्योगिक उपलब्धि है। इससे उत्तर प्रदेश को उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान मिलने और किसानों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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