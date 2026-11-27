शाहजहांपुर स्थित कृभको फर्टिलाइजर्स प्लांट की मौजूदा वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता 11 लाख मीट्रिक टन है। केंद्र सरकार ने इसमें 12.70 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी है। इस विस्तार के बाद संयंत्र की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 23.70 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। यानी अब यह प्लांट पहले की तुलना में काफी अधिक यूरिया तैयार कर सकेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब खेती के लिए उर्वरकों की मांग लगातार बनी रहती है। खासकर बुवाई और फसल की बढ़वार के समय किसानों को यूरिया की जरूरत होती है। ऐसे में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने से खाद की उपलब्धता को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।