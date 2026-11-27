उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों से बातचीत जारी है। हालांकि, दोनों दलों के नेताओं के बयानों और सपा की ओर से 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद गठबंधन को लेकर सवाल भी उठ रहें है। अब तीसरी बैठक से पहले दोनों दलों के बीच फिर बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की बैठक में तय होने वाली रणनीति का असर सपा के साथ बातचीत पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सीटों की संख्या और गठबंधन की अंतिम तस्वीर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोनों दलों के बीच लगातार चल रही बातचीत के बीच अब सभी की निगाहें आज होने वाली इन बैठकों के नतीजों पर टिकी हुई हैं।