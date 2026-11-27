उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फोटो-IANS)
CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में 1,594 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से चयनित इन युवाओं में 201 लेखा परीक्षक (ऑडिटर) और 1,393 सहायक लेखाकार (असिस्टेंट अकाउंटेंट) शामिल हैं, जिन्हें आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में तैनाती मिलेगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बसपा को भी जमकर घेरा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने अपने पूरे शासनकाल में मिलकर जितनी नौकरियां नहीं दीं, उससे दोगुने नियुक्ति पत्र उनकी सरकार ने अकेले बांट दिए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी शुक्रवार को गोंडा में चार जिलों के 46,800 विद्यार्थियों को टैबलेट भी वितरित करेंगे।
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