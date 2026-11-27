बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के नए चुनावी प्रण-पत्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा ने जिस 'जन-मन का मेनिफेस्टो' को जारी किया है, वह उसके पीडीए की तरह ही हवा-हवाई है। यह 'थोथा चना बाजे घना' वाली कहावत को चरितार्थ करता है। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा की राजनीति का रवैया गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के वास्तविक हितों के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों में इन वर्गों के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के बजाय जातिवाद और धनी लोगों के हितों को ज्यादा महत्व दिया गया है।