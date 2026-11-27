श्रेणी घोषणा-पत्र में किया गया वादा

युवा और रोजगार बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी मिलने तक हर महीने ₹5 हजार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

पांच साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

युवाओं को स्वरोजगार के लिए ₹2 लाख की सहायता दी जाएगी।

सरकारी भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा।

पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा।

अग्निवीर योजना के विरोधियों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी।

पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी पदों को भरने का फैसला होगा।

महिला और बेटियां बेटी के जन्म पर 10 ग्राम तक सोना देने का ऐलान किया गया है।

महिलाओं को सालाना ₹40 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

कक्षा 9 से ऊपर की छात्राओं को साइकिल और सोलर लैंप दिए जाएंगे।

शिक्षा और शिक्षामित्र प्रदेश में एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएगी।

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से चुनाव ड्यूटी जैसे गैर-शिक्षण कार्य नहीं कराए जाएंगे।

शिक्षामित्रों को नियमित करने के लिए तीन साल के अंदर नीति बनाई जाएगी।

1.5 लाख शिक्षामित्रों का हर महीने ₹5,000 मानदेय बढ़ाया जाएगा।

बंद स्कूलों को फिर से खोला जाएगा।

दलित और पिछड़े वर्ग दलितों और असहाय लोगों की जमीनों पर कब्जा रोकने के लिए विशेष STF बनाई जाएगी।

₹50 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में दलित और PDA वर्ग को 50% आरक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दलित विकास परिषद बनाई जाएगी।

किसान किसानों की कर्जमाफी की जाएगी।

फसलों पर MSP देने का वादा किया गया है।

सरकारी कर्मचारी और मजदूर पुरानी पेंशन बहाल करने की दिशा में काम किया जाएगा।

आशा, आंगनवाड़ी और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी पक्की की जाएगी।

स्वास्थ्य और गरीब परिवार गरीब परिवारों को ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।