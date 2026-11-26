चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी (फोटो एएनआई)
Lucknow Ramabai Ambedkar Maidan Rally: संविधान दिवस पर गुरुवार को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में नीले और हरे झंडों की भीड़ दिखी। 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा, योगी सरकार और सपा पर निशाना साधा। 12 नवंबर को सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की घोषणा के बाद यह दोनों दलों का पहला बड़ा संयुक्त शक्ति प्रदर्शन है। मोर्चे में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और AIMIM शामिल हैं।
आयोजकों ने रैली में पांच लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया था। यह दावा आयोजकों का है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बताया गया कि कार्यकर्ताओं को 100 से ज्यादा बसों से लखनऊ लाया गया और मैदान में जय भीम के नारे गूंजे।
ओवैसी ने कहा कि मोर्चे का मकसद जनता का राज बहाल करना और संविधान को मजबूत करना है। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं और RSS को संविधान का दुश्मन बताया। दोनों नेताओं ने 'दलित का बेटा सीएम और अब्दुल का बेटा डिप्टी सीएम' का संदेश दिया और कहा कि दलित और मुसलमान न पहले आपस में लड़े थे, न आगे लड़ेंगे। ओवैसी पहले ही चंद्रशेखर को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुके हैं। गठबंधन सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है।
रैली का स्थल भी संदेश था। यह वही मैदान है, जहां बसपा प्रमुख मायावती रैलियां करती रही हैं। पिछले साल कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने यहां बड़ी रैली की थी। उसमें लाखों समर्थक जुटे थे और इसे करीब एक दशक में लखनऊ में उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति माना गया। दिलचस्प यह है कि मायावती ने 2021 में भी इसी जगह रैली की थी, जिसके बाद 2022 में बसपा एक सीट पर सिमट गई थी। बसपा भी जवाब की तैयारी में है। पांच और छह दिसंबर के लिए रमाबाई आंबेडकर मैदान बुक है। इसे चंद्रशेखर की चुनौती के जवाब में बसपा का दांव भी माना जा रहा है।
मोर्चे की ताकत का आकलन पिछले नतीजों से होता है। आजाद समाज पार्टी ने 2022 में 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उसे करीब 0.13 प्रतिशत वोट मिले और कोई सीट नहीं मिली। AIMIM ने उसी चुनाव में 95 सीटों पर किस्मत आजमाई और एक भी सीट नहीं जीत सकी। रिपोर्टों के मुताबिक पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई।
2024 में तस्वीर बदली। चंद्रशेखर ने नगीना में 5,12,552 वोट पाकर भाजपा के ओम कुमार को 1,51,473 वोटों से हराया। उन्हें 51.19 प्रतिशत वोट मिले, जबकि 2019 में यह सीट जीतने वाली बसपा 1.33 प्रतिशत पर सिमट गई। पार्टी ने उस चुनाव में 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कुल 6.91 लाख वोट पाए।
चुनौती यह है कि नगीना जैसी जीत पूरे प्रदेश में दोहराना आसान नहीं। 2022 में दोनों दलों का कुल वोट शेयर एक प्रतिशत से कम था, पर यूपी की करीब 29 सीटों पर जीत-हार का अंतर 2,000 वोटों से कम रहा था। मोर्चा कांटे की सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकता है। इसी वजह से विश्लेषक पूछ रहे हैं कि इसका नुकसान सपा को होगा या भाजपा को फायदा। दोनों पक्षों की दलीलें हैं। मोर्चे का कहना है कि वह दलित-मुस्लिम समाज को अपना नेतृत्व देगा। आलोचकों का तर्क है कि इससे विपक्षी वोट बंट सकते हैं।
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