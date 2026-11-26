रैली का स्थल भी संदेश था। यह वही मैदान है, जहां बसपा प्रमुख मायावती रैलियां करती रही हैं। पिछले साल कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने यहां बड़ी रैली की थी। उसमें लाखों समर्थक जुटे थे और इसे करीब एक दशक में लखनऊ में उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति माना गया। दिलचस्प यह है कि मायावती ने 2021 में भी इसी जगह रैली की थी, जिसके बाद 2022 में बसपा एक सीट पर सिमट गई थी। बसपा भी जवाब की तैयारी में है। पांच और छह दिसंबर के लिए रमाबाई आंबेडकर मैदान बुक है। इसे चंद्रशेखर की चुनौती के जवाब में बसपा का दांव भी माना जा रहा है।