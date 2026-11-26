UP Politics: सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की बहुजन स्वराज संकल्प महारैली में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान से सियासी माहौल गर्म कर दिया। मंच से उन्होंने कहा, 'अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल डिप्टी सीएम बनेगा।' उनके इस बयान के बाद रैली में मौजूद समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में समाज के लोगों से राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात कही।