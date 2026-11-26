लखनऊ की महारैली में चंद्रशेखर आजाद ने भरी हुंकार, कहा- अब हिस्सेदारी की नहीं, सत्ता में भागीदारी की लड़ाई है (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Politics: सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की बहुजन स्वराज संकल्प महारैली में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान से सियासी माहौल गर्म कर दिया। मंच से उन्होंने कहा, 'अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल डिप्टी सीएम बनेगा।' उनके इस बयान के बाद रैली में मौजूद समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में समाज के लोगों से राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात कही।
चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में कहा कि अब समाज को केवल चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने और नेताओं के लिए दरी बिछाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनका कहना था कि समाज के लोगों को राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनानी होगी। उन्होंने डिप्टी सीएम बनने की बात कहकर मंच से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। उनके इस बयान को आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।
अपने संबोधन के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने समर्थकों से पतंग और केतली को याद रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि इन्हीं चुनाव चिह्नों को याद रखकर वोट देना है। रैली में इस बात को लेकर भी चर्चा रही कि चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों को आने वाले चुनावों के लिए अभी से राजनीतिक रूप से जागरूक करने में जुटे हैं।
चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में 'ये लड़ाई मूंछ की है' कहते हुए समर्थकों में जोश भरने की कोशिश की। उनके इस अंदाज ने रैली में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने समाज के सम्मान, अधिकार और राजनीतिक पहचान को लेकर अपनी बात रखी। उनके भाषण में बार-बार राजनीतिक हिस्सेदारी और अपने दम पर आगे बढ़ने का संदेश दिखाई दिया।
लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हुई इस महारैली को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम राजनीतिक आयोजन माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में इसकी चर्चा तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि उनका यह संदेश चुनावी मैदान में कितना असर दिखाता है और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा आने वाले समय में अपनी राजनीतिक रणनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाता है।
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