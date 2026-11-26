रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया ने 30 नवंबर 2018 को अपनी राजनीतिक पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की स्थापना की थी। निर्दलीय विधायक के रूप में राजनीति में 25 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की और इसी मंच से पार्टी की शुरुआत का ऐलान किया। समर्थकों की मांग और एक ऑनलाइन सर्वे के बाद उन्होंने अलग राजनीतिक दल बनाने का फैसला लिया। इससे पहले वे करीब ढाई दशक तक बिना किसी पार्टी के सहारे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते और जीतते रहे थे।