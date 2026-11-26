प्रदेश में स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन में पूर्वांचल के जिलों ने भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। आजमगढ़ के बाद बलिया ने 63.11 प्रतिशत प्रगति के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। रामपुर 56.50 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं अमरोहा ने 49 प्रतिशत प्रगति के साथ चौथा और जौनपुर ने 48.90 प्रतिशत के साथ पांचवां स्थान प्राप्त किया है। इस Ranking की खास बात यह है कि प्रदेश के टॉप-5 जिलों में पूर्वांचल के तीन जिले आजमगढ़, बलिया और जौनपुर शामिल हैं। इससे इस क्षेत्र में युवाओं के बीच स्वरोजगार को लेकर बढ़ती दिलचस्पी का पता चलता है। वाराणसी ने भी योजना के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 47.37 प्रतिशत प्रगति के साथ प्रदेश में दसवां स्थान हासिल किया है।