नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बन रहे युवा, सीएम युवा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक मिल रहा ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण (फोटो सोर्स : cm x Group)
CM Youth Udyami Yojana:उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) योजना के नतीजे सामने आने लगे हैं। योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक से आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रदेश के जिलों में इस योजना को लागू करने की प्रगति को देखें तो आजमगढ़ ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। ऋण वितरण के मामले में 75.69 प्रतिशत प्रगति के साथ आजमगढ़ पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वहीं बलिया 63.11 प्रतिशत के साथ दूसरे और रामपुर 56.50 प्रतिशत के साथ तीसरे पायदान पर है।
सरकार की इस पहल का मकसद युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें अपना Business शुरू करने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार करने के काबिल बनाना है। योजना के तहत पात्र युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे उन युवाओं को राहत मिल रही है, जो पैसे की कमी के कारण अपना छोटा कारोबार या उद्योग शुरू नहीं कर पा रहे थे।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऋण वितरण के लक्ष्य के मुकाबले आजमगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले ने 75.69 प्रतिशत की प्रगति दर्ज कर प्रदेश की Ranking में पहला स्थान हासिल किया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के मुताबिक, यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
योजना के माध्यम से युवाओं को बैंक ऋण दिलाकर छोटे उद्योग, कारोबार और स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियां शुरू करने के अवसर दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि पांच लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज और गारंटी की बाध्यता नहीं रखी गई है। इससे पहली बार अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता हासिल करने में आसानी हो रही है।
प्रदेश में स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन में पूर्वांचल के जिलों ने भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। आजमगढ़ के बाद बलिया ने 63.11 प्रतिशत प्रगति के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। रामपुर 56.50 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं अमरोहा ने 49 प्रतिशत प्रगति के साथ चौथा और जौनपुर ने 48.90 प्रतिशत के साथ पांचवां स्थान प्राप्त किया है। इस Ranking की खास बात यह है कि प्रदेश के टॉप-5 जिलों में पूर्वांचल के तीन जिले आजमगढ़, बलिया और जौनपुर शामिल हैं। इससे इस क्षेत्र में युवाओं के बीच स्वरोजगार को लेकर बढ़ती दिलचस्पी का पता चलता है। वाराणसी ने भी योजना के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 47.37 प्रतिशत प्रगति के साथ प्रदेश में दसवां स्थान हासिल किया है।
योजना के तहत पूर्वांचल के अन्य जिलों की प्रगति पर नजर डालें तो भदोही 45.41 प्रतिशत के साथ प्रदेश में 20वें स्थान पर है। मऊ ने 44.71 प्रतिशत के साथ 22वां स्थान हासिल किया है। गाजीपुर 41.89 प्रतिशत के साथ 32वें और चंदौली 40.76 प्रतिशत के साथ 38वें स्थान पर है। इसी तरह सोनभद्र ने 40.35 प्रतिशत प्रगति के साथ 40वां स्थान हासिल किया है, जबकि मिर्जापुर 31.13 प्रतिशत के साथ प्रदेश में 73 वें पायदान पर है। इन आंकड़ों से साफ है कि पूर्वांचल के कई जिलों में योजना को लेकर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, हालांकि कुछ जिलों को अभी अपनी प्रगति में और सुधार करने की जरूरत है।
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1.50 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेशभर में आवेदन लेने से लेकर बैंक तक ऋण की प्रक्रिया पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 25 नवंबर तक मिले आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में योजना के तहत कुल 2,08,753 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। इनमें से 1,88,611 आवेदन बैंकों को भेजे गए। बैंकों ने 63,215 आवेदनों को मंजूरी दी, जबकि 62,671 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका था। यानी निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में अब तक ऋण वितरण की कुल प्रगति 41.78 प्रतिशत दर्ज की गई है।
योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य डेढ़ लाख युवाओं का है, जबकि अब तक दो लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि बड़ी संख्या में युवा अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद लेना चाहते हैं। हालांकि आवेदन मिलने के बाद बैंक से मंजूरी और फिर वास्तविक ऋण वितरण तक की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आजमगढ़ की 75.69 प्रतिशत प्रगति प्रदेश के औसत 41.78 प्रतिशत से काफी ज्यादा है। इससे जिले में योजना के क्रियान्वयन की अच्छी स्थिति का पता चलता है। वहीं प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए भी आजमगढ़ का प्रदर्शन एक उदाहरण बन सकता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का एक बड़ा फायदा यह है कि युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए शुरुआती आर्थिक मदद मिल सकती है। युवा अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार छोटे उद्योग, सर्विस सेक्टर, कारोबार और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों में आगे बढ़ सकते हैं।
अक्सर पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं के सामने सबसे बड़ी परेशानी रोजगार की होती है। कई युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी उनके रास्ते में बाधा बन जाती है। ऐसे में ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। अब इस योजना की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि बैंक पात्र आवेदकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं और युवा मिली हुई आर्थिक मदद का सही इस्तेमाल कर अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं।
फिलहाल ऋण वितरण की Ranking में आजमगढ़ का प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंचना जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। बलिया और जौनपुर जैसे पूर्वांचल के जिलों का टॉप-5 में शामिल होना भी इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। आने वाले समय में योजना के जरिए कितने युवा अपना कारोबार शुरू कर पाते हैं और कितने लोगों को रोजगार दे पाते हैं, यही इसकी असली सफलता मानी जाएगी।
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